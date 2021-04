Kalulu a SportMediaset: «Terzino o centrale? Vi dico cosa preferisco»

Kalulu, terzino rossonero, ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di SportMediaset, ecco le sue parole

Kalulu ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset, le sue parole:

Sul gol contro il Genoa: «Mi ricordo bene, è stata un’emozione forte, bella, ma abbastanza veloce perchè stavamo perdendo. Mi ha fatto piacere però segnare quel gol soprattutto perchè stavo giocando da centrale nelle mie prime giornate e quindi sono stato contento».

Sul ruolo: «Centrale o terzino? So di provare a fare sempre il massimo in tutti e due i ruoli. Poi dove mi esprimo meglio per me non ha molta importanza perchè le decisioni non sono io a prenderle. E’ il mister che deve decidere dove farmi giocare, dove preferisco giocare io non è importante».

Sulla Champions League: «Se sono preoccupato? No, è normale, è un campionato duro con squadre forti come noi. La concorrenza delle altre squadre che ci stanno dietro ci dà ancora più voglia di giocare le partite che restano».

Sulle partite casalinghe: «E’ vero che è importante tornare a vincere a San Siro per sperare di centrare il nostro obiettivo, cioè tornare a giocare la Champions League il prossimo anno».