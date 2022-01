ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex portiere rossonero Zeljko Kalac ha parlato così di Gigio Donnarumma e di Mike Maignan:

«Mi spiace che Donnarumma abbia lasciato il Milan, è un super portiere ma in questo momento è difficile dire se sia lui il migliore in assoluto. Certamente i rossoneri con Maignan hanno trovato un ottimo sostituto, è un portiere che a me piace tantissimo»