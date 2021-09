Kakà: «Pioli? Ha tutto per entrare tra i più grandi della panchina»

Kakà, ex storico giocatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Si parla di Pioli

«Sì, ha tutto per entrare tra i grandi della panchina, tecnico bravissimo e ottimo gestore. Mi piace il fatto che il Milan lo abbia confermato e che non gli chieda tutto subito: per costruire serve tempo, ma Pioli ha già segnato passaggi importanti».