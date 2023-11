Kadioglu Milan: interesse per gennaio! Due rossoneri in cambio al Fenerbahce. Le ultime verso la prossima sessione

Spunta un nuovo nome in difesa per il mercato Milan di gennaio, secondo quanto riportato dal portale turco Cubuklu Sports.

Stiamo parlando del giocatore del Fenerbache Kadioglu, alto 1.74 m e di nazionalità turca ma con grande esperienza nelle giovanili olandesi, Paese in cui è nato. Terzino sinistro molto duttile, impiegato anche a destra e come centrale. In cambio i rossoneri offrirebbero Krunic e Nava.