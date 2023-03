Juventus, Perin: «Per i nostri punti ora siamo al secondo posto»

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato della stagione bianconera dal palco del Torneo “Amici dei Bambini”

SALTO MENTALE POST -15 – «Questa situazione ci ha uniti molto e lo abbiamo dimostrato con i fatti. Ricordo il giorno della sentenza, ci siamo parlati e il giorno dopo ci siamo visti nello spogliatoio. Ci siamo detti quello che avremmo dovuto fare per affrontare il momento. Alle parole abbiamo dato vita, lo abbiamo dimostrato con gli atteggiamenti e con il modo di allenarci. Questo momento di crisi, invece che abbatterci, ci ha dato energia per farci migliorare».

CLASSIFICA – «L’abbiamo sempre guardata con quanto fatto sul campo. Per noi sportivi, ma per tutti, lavori per i risultati. Il nostro risultato è vincere la domenica, i punti che abbiamo attualmente sono quelli che ci mettono al secondo posto».