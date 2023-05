Juve, Allegri: «Con il Milan dobbiamo rialzarci. Sugli indisponibili…». Le parole in conferenza stampa alla vigilia del match

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus Milan:

CHE SETTIMANA E’ STATA – «È stata una settimana difficile, non bella guardando i risultati. La delusione di Siviglia, l’amarezza, l’arrabbiatura, poi c’è stata la sconfitta di Empoli ma ora dobbiamo rialzarci. Domani è Juventus Milan, lo stadio sarà pieno e dovrà essere una bella serata. Noi dobbiamo pensare a consolidare la classifica, che momentaneamente sono 69 punti sul campo e partendo da domani abbiamo ancora qualche speranza per entrare in Europa. Poi prepareremo l’ultima di Udine che chiuderà una stagione difficile, con molti alti e bassi di cui dovremo fare tesoro l’anno prossimo».

SE E’ STANCO PRIMA DI JUVE MILAN – «No. L’altra sera dopo Empoli abbiamo passato giorni pesanti. Se ho pensato alle dimissioni? La Juventus al momento è seconda in classifica, in un’annata in cui ci sono state non poche difficoltà. Ci sono stati tanti infortuni. Non sono alibi, ma la Juventus ha migliorato la stagione dell’anno scorso. Guardando il lavoro, a livello di campionato, dobbiamo migliorare la classifica dell’anno scorso».

COME STA VLAHOVIC – «I due punti interrogativi sono Vlahovic e Alex Sandro che non stanno benissimo, gli altri sono tutti a disposizione a parte Kaio Jorge, De Sciglio, Pogba».

INDISPONIBILI – «Pogba fuori, Vlahovic punto interrogativo, Alex Sandro lo stesso, De Sciglio fuori. Bonucci a disposizione».

CHE CLIMA SI ASPETTA DOMANI ALLO STADIO – «Lo stesso clima che ci ha accompagnato per tutta la stagione, perché i tifosi sono sempre stati vicini alla squadra. Giocare in questa condizione non è mai stato facile. Ai ragazzi non devo dire assolutamente niente. Tutto si può migliorare ma la Juventus ha un’ottima base per l’anno prossimo».

