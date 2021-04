Juve, una Pasqua da primo posto… Per uova vendute. Il dettaglio

Juve, una Pasqua da primo posto in classifica per uova vendute. Quelle bianconere sono le più ricercate nei supermercati

La Juve da primo posto a Pasqua, almeno dal punto di vista commerciale. Quella bianconera è infatti la società con più uova “calcistiche” vendute in Lombardia e Piemonte, come riporta l’Osservatorio dei Supermercati il Gigante. Superate anche Inter e Milan in questa speciale classifica.

La vendita complessiva delle uova di cioccolato a tema calcistico occupa il 7% del totale, con oltre 13.000 pezzi.