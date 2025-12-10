 Juve Pafos 2-0: i bianconeri di Spalletti vincono a fatica
Connect with us

News

Juve Pafos 2-0: i bianconeri di Spalletti vincono a fatica. Il resoconto del match

Published

52 minuti ago

on

By

Juve

Juve Pafos 2-0: la squadra di Luciano Spalletti, dopo un primo tempo horror, raccoglie tre punti fondamentali grazie a Mckennie e David

La sesta e ultima giornata del super girone di Champions League si è conclusa con un risultato fondamentale per la Juventus.

I bianconeri hanno affrontato in casa la società cipriota del Pafos, che prima dell’incontro si trovava a pari punti in classifica generale, rendendo la sfida uno scontro diretto cruciale.

Grazie a una prestazione solida, la Juventus si è imposta per 2-0, con le reti decisive messe a segno da McKennie e David. Questa vittoria ha permesso ai bianconeri di raggiungere quota 9 punti e di conquistare il diciassettesimo posto in classifica. Tale posizione, come previsto dal regolamento, garantirebbe ai bianconeri l’accesso diretto alla fase successiva: la qualificazione ai play-off della competizione europea.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.