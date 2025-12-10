Juve Pafos 2-0: i bianconeri di Spalletti vincono a fatica. Il resoconto del match

Juve Pafos 2-0: la squadra di Luciano Spalletti, dopo un primo tempo horror, raccoglie tre punti fondamentali grazie a Mckennie e David

La sesta e ultima giornata del super girone di Champions League si è conclusa con un risultato fondamentale per la Juventus.

I bianconeri hanno affrontato in casa la società cipriota del Pafos, che prima dell’incontro si trovava a pari punti in classifica generale, rendendo la sfida uno scontro diretto cruciale.

Grazie a una prestazione solida, la Juventus si è imposta per 2-0, con le reti decisive messe a segno da McKennie e David. Questa vittoria ha permesso ai bianconeri di raggiungere quota 9 punti e di conquistare il diciassettesimo posto in classifica. Tale posizione, come previsto dal regolamento, garantirebbe ai bianconeri l’accesso diretto alla fase successiva: la qualificazione ai play-off della competizione europea.