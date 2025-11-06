Ranking UEFA, il Milan guarda interessato: cosa serve per avere la quinta squadra in Champions League. Le ultimissime sui rossoneri

La lotta per il quinto posto in Champions League, un traguardo che darebbe all’Italia un accesso privilegiato alla massima competizione europea, è più che mai accesa. Nonostante i risultati positivi, l’Italia si trova ancora in una posizione di rincorsa, ma i successi di Inter e Atalanta nel mercoledì di Champions hanno permesso al nostro coefficiente di fare un deciso passo in avanti.

Il quadro generale vede l’Inghilterra in una fuga solitaria e apparentemente inarrestabile, con un punteggio di 9.388 che la pone saldamente al comando e la proietta già verso il posto extra. La vera battaglia, quella per la seconda posizione, è invece apertissima e vede coinvolte diverse nazioni in un distacco minimo di punti. Attualmente, la Germania occupa il secondo posto (8.000), ma è tallonata da vicino da Portogallo (7.800) e Cipro (7.750).

L’Italia, forte dei suoi sette club ancora in corsa su sette, si colloca al quinto posto con 7.714 punti. Questo piazzamento è cruciale, poiché solo le prime due nazioni del ranking (escludendo l’Inghilterra se mantiene il primato) otterranno il bonus del quinto slot in Champions League. La Spagna (7.625) è subito dietro, rendendo la situazione estremamente volatile.

Ora, le speranze italiane sono interamente riposte nella giornata di giovedì, dedicata a Europa League e Conference League. I riflettori saranno puntati su tre impegni che possono spostare l’ago della bilancia. La Roma affronterà una trasferta ostica a Glasgow contro i Rangers, mentre il Bologna avrà l’occasione di capitalizzare il fattore campo ospitando i norvegesi del Brann Bergen. Infine, la Fiorentina sarà impegnata in Germania contro il Mainz.

Il destino dell’Italia in questa corsa passa inevitabilmente per i risultati ottenuti da queste tre squadre. Ogni vittoria, e ogni punto, sarà fondamentale per superare i rivali diretti come Portogallo, Cipro e Spagna e avvicinarsi alla Germania. Riconquistare la top-2 del ranking stagionale è l’obiettivo primario per il calcio italiano.