Juve Milan, Kean torna in gruppo: ci sarà per il match contro i rossoneri? Le ultime sulle condizioni dell’attaccante

Era in forte dubbio la presenza di Moise Kean per Juve Milan. L’attaccante era alle prese con un fastidio al ginocchio, che gli ha impedito di prendere parte alle ultime sfide.

Nell’allenamento di stamattina svolto dalla squadra di Massimiliano Allegri alla Continassa, si è rivisto Kean. Il centravanti, come confermato da JuventusNews24, è tornato in gruppo ed è da considerarsi definitivamente recuperato per la sfida contro i rossoneri.