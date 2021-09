Juve Milan: altra scelta obbligata per Pioli? Out Kjaer, dentro Romagnoli

Altra scelta obbligata per Stefano Pioli per Juve Milan? Il tecnico potrebbe decidere di far riposare Simon Kjaer per Alessio Romagnoli

La partita contro il Liverpool non è stata semplice per i rossoneri, in molti sono tornati da Anfield affaticati e malconci. Stefano Pioli dovrà correre ai ripari per schierare la formazione nel match contro la Juventus.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico rossonero potrebbe, infatti, pensare di far riposare Simon Kjaer, tra i protagonisti del match in Champions League. Al suo posto dovrebbe esserci Alessio Romagnoli in coppia con Fikayo Tomori.