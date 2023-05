Juve Milan, Bonucci: «Serata di tristezza e delusione». Le parole dell’ex rossonero dopo la sconfitta sulla stagione della Juve

Leonardo Bonucci ha così parlato in zona mista dopo la vittoria del Milan contro la Juventus.

ANNATA DELUDENTE – «Stasera è un mix di tristezza, di delusione, di dispiacere. E’ stata una prima parte complicata per demeriti nostri, nella seconda parte quello che è successo fuori campo ci ha portato via energie e attenzione che abbiamo tenuto sotto controllo fino alla partita di Siviglia. Usciti dall’Europa League abbiamo fatto più fatica a trovare quelle energie avute durante l’anno. Stasera la squadra ha fatto una buona partita, ci è mancato il gol che ci teneva ancora lì attaccati a una possibilità. Purtroppo non è andata come volevamo. E’ stata un’annata brutta, quando la Juventus non va avanti in Champions e non alza trofei l’aggettivo da usare può essere solo questo».

