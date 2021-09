Juve Milan: ballottaggio Rebic-Giroud in attacco. Le ultime di formazione

Stefano Pioli pensa ad uno tra Rebic e Giroud in attacco per Juve Milan. I deu attaccanti rossoneri sono in corsa per un posto in avanti

Dopo il sicuro forfait di Zlatan Ibrahimovic in attacco, per il match tra Juve e Milan Stefano Pioli pensa ad uno tra Olivier Giroud ed Ante Rebic. Entrambi sono in corsa per un posto da titolare allo Stadium.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Gazzetta, il francese sarebbe, per il momento, più avanti del compagno, che ha fatto bene in Champions League contro il Liverpool, segnando un gol e partecipando all’azione del momentaneo vantaggio.