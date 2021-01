Juve, emergenza attacco: Morata out, qualche linea di febbre per Dybala

Intervenuto in conferenza stampa Andrea Pirlo ha parlato della situazione relativa agli infortunati in attacco del Milan

Intervenuto in conferenza stampa Andrea Pirlo ha parlato anche delle condizioni di Alvaro Morata attualmente ancora out per infortunio: «Sta recuperando, sta facendo fisioterapia. Valuteremo nei prossimi giorni, ma non sappiamo ancora tra quanti giorni potrà uscire: vediamo coi dottori quando riproporlo in campo».

DUBBIO DYBALA – «Sta abbastanza bene, ieri aveva qualche linea di febbre ma oggi stava molto meglio. Penso potrà essere della partita salvo imprevisti». Dybala – come il resto della squadra – oggi si è sottoposto al tampone dopo la positività riscontrata ad Alex Sandro, si attendono aggiornamenti.