Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico alla vigilia di Milan-Juve, sfida valida per la 16ª giornata di Serie A

Intervenuto in conferenza stampa Andrea Pirlo ha parlato del match in programma domani sera a San Siro contro la sua ex squadra, il Milan: «È la squadra in cui ho giocato 10 anni e vinto tanti trofei. Ho bellissimi ricordi, per me sarà una partita speciale. Anche se nella nuova società conosco solo Paolo che è stato mio compagno per tanti anni».

POSITIVI – «Abbiamo fatto gli esami stamattina. Stiamo aspettando l’esito nel pomeriggio. Per ora è solo attesa».

RIMONTA SCUDETTO – «Stiamo lavorando per quello. Abbiamo iniziato il 2021 con una vittoria e un atteggiamento positivo. Partita dopo partita cercheremo di migliorare la classifica e le prestazioni. Poi vedremo tra un paio di mesi dove siamo».

DENTRO O FUORI – «No, è una partita importante ma non decisiva. Ne conosciamo l’importanza, è sempre stata una partita affascinante. Lo è stata da calciatore e lo sarà anche da allenatore. Proveremo a fare del nostro meglio».

DYBALA – «Sta abbastanza bene, ieri aveva qualche linea di febbre ma oggi stava molto meglio. Penso potrà essere della partita salvo imprevisti».

PERICOLI – «Dovremo stare attenti. Abbiamo visto anche un video stamattina: sono bravi a recuperare palla e ad attaccare velocemente. Dovremo essere bravi a sbagliare poco e a giocare tecnicamente per non dare spazio ai loro contropiedi».

IBRAHIMOVIC – «È fondamentale per loro. Li cambia il modo di giocare, quando non c’è stato hanno avuto Leao e Rebic. È da un po’ che giocano insieme e quindi hanno potuto sfruttare nel modo migliore le caratteristiche di tutti».

CLASSIFICA – «Rispetta sempre i valori del campionato. Il Milan è la squadra che ha fatto meglio ed è meritatamente in testa. Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi per risalire. Ad aprile valuteremo dove saremo».

MILAN COME LA JUVE DI CONTE – «Non so sia simile alla Juve di Conte, ma come ho ribadito ai ragazzi in riunione anche io ho visto un grande spirito che li porta a fare risultati. Loro vengono da grandi risultati e questo ti porta a fare grandi cose. Lottano e corrono tutti insieme, e non vogliono perdere».

