Juric a DAZN: «Il Milan mi piace tanto, è una squadra molto dinamica»

Juric: «Il Milan mi piace tanto, è una squadra molto dinamica». Le dichiarazioni del tecnico del Torino

Ivan Juric ha parlato a DAZN dopo Torino-Milan.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto un’ottima partita. Nella ripresa abbiamo creato tanto per provare a vincere, ma non ci siamo riusciti. Il Milan mi piace tanto, è una squadra molto dinamica. E’ stata una bella partita».

TORINO – «Alcune squadre come Sassuolo e Fiorentina hanno più qualità di noi. Fisicamente possiamo reggere il confronto con tutti. Stiamo facendo dei passi in avanti, ma anche oggi potevamo fare meglio nell’ultimo passaggio. Ci sono tanti giovani, serve lavoro e un po’ più di qualità. Manca un giocatore di qualità negli ultimi metri. Poi dobbiamo migliorare sui cross. Tante cose vanno bene nella nostra squadra, ma qualcosa va migliorato».

ULTIME PARTITE – «Siamo partiti all’inizio pensando che potesse essere una stagione disastrosa per diversi motivi, non era facile. Abbiamo cercato di sfruttare la forza della nostra difesa, abbiamo inserito qualche giocatore nuovo. Non era facile costruire una squadra con un’identità precisa, ma abbiamo fatto bene. Ci manca un po’ di qualità, è vero. La squadra vuole fare grandi partite per termine al meglio il nostro campionato».