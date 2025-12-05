Juan Arizala, il Milan lo aspetta: dettate le tempistiche. Arriva la notizia sul trasferimento

Juan Arizala in chiusura per il Milan: dettate le tempistiche per il trasferimento del terzino colombiano classe 2005

Il Milan continua a guardare al futuro e al potenziale internazionale, concentrando la sua attenzione sui giovani talenti sudamericani. L’ultimo nome in arrivo, destinato a rinforzare il bacino di giovani promesse del club, è quello di Juan Arizala, un promettente terzino sinistro classe 2005. Il calciatore, già nel giro della Nazionale Under 20 della Colombia, è pronto a sbarcare in Italia per unirsi alla società milanista.

La notizia, rilanciata dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo account X (ex Twitter), conferma l’interesse del Diavolo per i profili in grado di garantire prospettive a lungo termine. Arizala si unirà ai rossoneri non appena avrà disputato l’ultimo importante impegno con il suo attuale club, l’Independiente Medellín, ovvero la finale di coppa contro i rivali dell’Atletico Nacional.

Il Valore del Giovane Colombiano e il Nodo Futuro

Il laterale difensivo è considerato un elemento di grande potenziale e il suo valore di mercato è stimato tra i 2 e i 3 milioni di euro. Una cifra che rientra pienamente nella strategia del club, volta a investire su giovani di grande prospettiva prima che il loro costo lieviti in maniera esponenziale.

L’arrivo di Juan Arizala a Milano è imminente, ma il suo destino a breve termine rimane un punto interrogativo che la dirigenza del Milan dovrà sciogliere. Le opzioni sul tavolo sono diverse e rispecchiano la volontà di garantire al giovane il miglior percorso di crescita possibile.

Il club lombardo potrebbe decidere di integrarlo immediatamente nella prima squadra, permettendogli di allenarsi con i grandi e di fare da spola con le formazioni giovanili. In alternativa, si valuta un inserimento nel progetto Milan Futuro (se attivo), il nuovo polo di sviluppo del vivaio, dove potrebbe crescere con maggiore gradualità. Infine, non è esclusa l’ipotesi di un prestito in una squadra di Serie B o in un campionato estero minore, dove il laterale colombiano potrebbe accumulare minuti preziosi e acquisire l’esperienza necessaria nel calcio europeo.