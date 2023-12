Jovic rinnova o va via a fine stagione? Tutti gli aggiornamenti

Jovic rinnova il contratto o va via a fine stagione? Tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante serbo

Il gol segnato contro il Frosinone e in generale le ultime prestazioni positive con la maglia del Milan potrebbero cambiare davvero il futuro di Luka Jovic.

Fino ad oggi oggetto misterioso, non è più così scontato come nelle ultime settimane che il serbo lasci i rossoneri a fine stagione. Resiste, come riportato da Sky Sport, anche l’ipotesi rinnovo a fine stagione del contratto annuale.