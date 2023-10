Jovic si gioca il Milan: futuro già in bilico, si aprono due scenari per l’attaccante arrivato dalla Fiorentina

L’edizione odierna di Tuttosport si è concentrata in maniera particolare su Luka Jovic, l’attaccante arrivato al Milan nelle ultime ore di mercato e che è al lavoro a Milanello per recuperare la condizione migliore.

Per il futuro ci sono due strade: nel caso in cui i rossoneri non fossero soddisfatti del suo rendimento in estate lo lasceranno andare via a parametro zero, viceversa verrà esercitato dal club in maniera unilaterale il rinnovo del contratto per altre due stagioni.