Jovic ancora decisivo, ora vuole prendersi tutto: ha un doppio obiettivo in testa

Jovic ancora decisivo, ora vuole prendersi tutto: l’attaccante serbo ha questo doppio obiettivo in testa. I dettagli

Luka Jovic sta attraversando un momento magico. Dopo un avvio molto al di sotto delle aspettative sta seguendo ora un periodo che lo ha visto sbocciare in maniera quasi definitiva. Il serbo ora ha un doppio obiettivo in testa.

Da un lato punta a una maglia da titolare nella sfida contro il Napoli a San Siro domenica prossima. Ma non solo: l’ex viola punta anche alla riconferma in rossonero anche per le stagioni successive. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.