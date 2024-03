Jorginho Milan: porte aperte per il ritorno in Italia! La RIVELAZIONE dell’agente

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Jorginho. L’agente del centrocampista ha aperto ad un ritorno in Italia

Il futuro di Jorginho, accostato al calciomercato Milan, potrebbe prevedere anche un ritorno in Italia. In tal senso l’agente del giocatore, Santos, si è così espresso a Radio Sportiva:

LE PAROLE – «Discuteremo con l’Arsenal della scadenza del suo contratto a giugno, è la nostra priorità. L’Arsenal ha un gruppo fantastico e vedremo se avrà bisogno di lui per la prossima stagione. Ritornare in Italia? Perché no? Un giorno forse»