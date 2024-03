Jorginho Milan: niente rinnovo con l’Arsenal, c’è da battere la concorrenza di una rivale italiana

Jorginho Milan, niente rinnovo con l’Arsenal: rossoneri alla finestra per il regista ma c’è la concorrenza di una rivale. I dettagli

La trattativa per il rinnovo di contratto di Jorginho con l‘Arsenal si è interrotta dopo che i Gunners avevano proposto il prolungamento di un anno, fino al 2025, con opzione fino al 2026. Per calciomercato.com la situazione si sarebbe bloccata perché l’italobrasiliano, accostato anche al calciomercato Milan, starebbe pensando di tornare a giocare in Serie A.

Otre i rossoneri c’è anche La Juve. I bianconeri attendono gli sviluppi della situazione con interesse e sarebbero già pronti a fare un’offerta a Jorginho al momento giusto. Il regista è considerato come il tipo di giocatore ideale per la squadra, un po’ come lo fu Pirlo nel 2012.