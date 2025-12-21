Joe Gomez Milan, il difensore del Liverpool era la prima scelta di Tare ma Slot gela il DS rossonero. Ecco perchè

Joe Gomez Milan, il difensore del Liverpool, vicinissimo già la scorsa estate, era la prima scelta di Tare anche a gennaio ma Slot chiude la porta

Il mercato invernale del Milan si preannuncia caldissimo. Nonostante l’ottima prima parte di stagione guidata da leader come Rabiot, le ultime uscite hanno evidenziato lacune che la dirigenza non intende ignorare. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Massimiliano Allegri ha tracciato una rotta precisa: servono almeno tre innesti per sognare in grande, ovvero un centrale di qualità, un vice-Saelemaekers sulla fascia e una punta di peso.

Joe Gomez Milan, il “No” del Liverpool

Con l’affare Füllkrug ormai ai dettagli per l’attacco, Igli Tare ha concentrato i propri sforzi sulla difesa. Il primo obiettivo della lista era Joe Gomez, centrale duttile del Liverpool già cercato in estate.

La situazione: Il giocatore, che trova poco spazio con i Reds, accoglierebbe con entusiasmo il trasferimento a Milano. Tuttavia, il tecnico Arne Slot ha alzato un vero e proprio muro, rifiutando ogni ipotesi di cessione a metà stagione.

Le difficoltà: Nonostante i tentativi di Tare, la resistenza del club inglese appare al momento insuperabile, rendendo la pista estremamente complicata per gennaio.

Le alternative: Disasi e il nodo Gila

Tramontata l’ipotesi romantica di un ritorno di Thiago Silva (accasatosi al Porto), il Milan sta valutando altri profili: