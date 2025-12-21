Calciomercato Milan: Pellegatti frena su Disasi e Joe Gomez. Sono due i difensori sul taccuino di Tare

Calciomercato Milan: Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha smentito i nomi di Disasi e Joe Gomez per la difesa. La situazione

Il puzzle della difesa rossonera si complica tra indiscrezioni e smentite. Sebbene la Gazzetta dello Sport abbia rilanciato con forza il nome di Axel Disasi come obiettivo numero uno per gennaio, il giornalista Carlo Pellegatti ha gettato acqua sul fuoco, riportando segnali di chiusura drastici da via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, il retroscena di Pellegatti

Secondo il noto cronista, il Milan ha fretta e vorrebbe consegnare il nuovo difensore a Massimiliano Allegri entro la prima settimana di gennaio. Tuttavia, le piste principali sembrano aver subito una brusca frenata:

Doppio “No”: Alle richieste di informazioni effettuate nella giornata di ieri, il club avrebbe risposto negativamente sia per Joe Gomez che per lo stesso Disasi . In particolare, la smentita su Disasi appare netta, nonostante i rapporti privilegiati con il Chelsea.

La strategia di Tare: Il direttore sportivo Igli Tare continua a cercare un profilo duttile (capace di fare il centrale e il braccetto), ma la proprietà RedBird non deroga dal modello del prestito secco o con diritto, senza esborsi immediati.

Le alternative sul tavolo

Con le piste inglesi in salita, restano vivi altri nomi che rispondono all’identikit di Allegri: