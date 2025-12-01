Joao Felix, la verità dell’ex Milan: «Volevo il Benfica, ma mi hanno ignorato. Ecco perchè ho scelto l’Arabia»

Joao Felix svela i retroscena del trasferimento in Arabia e ammette il desiderio di tornare a casa, mai ricambiato dalla sua ex squadra

L’ex rossonero Joao Felix, talento cristallino che forse non ha mai rispettato appieno le enormi attese generate a inizio carriera, ha rotto il silenzio ai microfoni dell’emittente portoghese Sport TV. L’ex numero 79 del Milan, dopo aver lasciato l’Europa per approdare all’Al Nassr, ha voluto fare chiarezza sulla scelta che lo ha condotto in Arabia Saudita, svelando un retroscena di mercato piuttosto amaro e inaspettato. In tutta sincerità, la stellina lusitana ha raccontato quale fosse il suo desiderio originale, un sogno rimasto nel cassetto per diverse sessioni di mercato.

Secondo quanto spiegato dal giocatore, la volontà primaria non era quella di lasciare il calcio che conta per la Saudi Pro League, ma di fare ritorno alle origini.

LA SCELTA ARABA – «Ciò che mi ha spinto ad arrivare è stato il desiderio del club di avermi. La verità è che volevo tornare al Benfica nelle ultime tre estati, è sempre stato un mio desiderio, l’ho sempre detto ai miei agenti, ma non c’è mai stato un serio interesse da parte del club, non so da chi. Ma il mio desiderio è sempre stato quello di tornare, l’opportunità non si è mai presentata, non per via delle commissioni di trasferimento o degli stipendi, niente a che vedere con quello».

Joao Felix e la scelta dell’Arabia Saudita

Felix ci tiene a precisare che il mancato ritorno a Lisbona non è dipeso da questioni economiche, ma da una freddezza dirigenziale che lo ha spinto altrove.

LA MANCANZA DI VOLONTÀ – «È sempre stata una mancanza di volontà da parte dell’altra parte, e l’AI Nassr si è fatto avanti in quest’ultima sessione di calciomercato con più desiderio e disponibilità. E quando ciò accadrà, non potremo rifiutare». Parole che chiudono un cerchio e spiegano l’addio definitivo all’Europa.