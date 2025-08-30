Joao Felix, esordio da sogno in campionato con la maglia dell’Al Nassr! Doppietta e super vittoria al fianco di CR7. Le ultimissime sui rossoneri

L’esordio di João Félix con la maglia dell’Al Nassr in campionato non poteva essere più folgorante. Il talentuoso attaccante portoghese, appena arrivato nella sua nuova squadra, ha subito lasciato il segno, firmando una strepitosa doppietta nella vittoria per 5-0 in campionato. Una prestazione che ha immediatamente zittito ogni scetticismo e ha mostrato il grande potenziale di un giocatore che sembra aver ritrovato la scintilla perduta.

L’ex Milan, come specificato, ha dimostrato fin dai primi istanti di aver trovato un ambiente ideale per esprimere le proprie qualità. Dopo un periodo in rossonero che, pur con qualche lampo di classe, non lo aveva visto brillare con continuità, Félix ha dato un segnale forte e chiaro. I suoi tre gol sono stati un concentrato di tecnica, intelligenza tattica e finalizzazione, caratteristiche che lo rendono un attaccante moderno e imprevedibile.

La sua tripletta è stata il sigillo su una vittoria convincente dell’Al Nassr, che ha dominato la partita dall’inizio alla fine. Oltre ai gol di João Félix, che hanno trascinato la squadra, il risultato di 5-0 dimostra la forza e l’organizzazione di una formazione che punta a dominare il campionato. La rapidità con cui il portoghese si è inserito negli schemi offensivi della sua nuova squadra fa pensare a un’intesa immediata con i compagni e a un futuro ricco di successi.

Questo debutto da sogno non è solo un ottimo biglietto da visita per il giocatore, ma anche un messaggio per le altre squadre del campionato: l’Al Nassr, già forte di un organico di altissimo livello, si è arricchito di un fuoriclasse che può fare la differenza in ogni momento. L’ottimo esordio di João Félix promette bene per il prosieguo della stagione, e i tifosi dell’Al Nassr non potrebbero essere più felici di aver accolto un talento così puro e cristallino, pronto a infiammare il campo.