Jimenez Milan: la minaccia recompra del Real e l’idea del club rossonero

Alex Jiménez è il nuovo beniamino dei tifosi del Milan. In lui ci vedono il nuovo Theo. C’è però da considerare la minaccia recompra del Real Madrid

Il giovane talento della Primavera di Abate, Alex Jimenez, quando chiamato in causa da Pioli per la prima squadra ha risposto sempre con ottime prestazioni. Unico neo: è di proprietà del Real Madrid. Qualora i rossoneri dovessero decidere di riscattarlo il Real Madrid avrebbe due possibilità di riacquistarlo: la prima nell’estate del 2025 e la seconda nel 2026. Per entrambe le finestre temporali è stato fissato un prezzo, superiore ai cinque milioni di euro che il Milan pagherebbe, con un aumento progressivo.

Tuttavia, come riportato da Calciomercato.com, al momento il calciomercato Milan è propenso ad acquistare il giocatore spagnolo al termine della stagione, a condizione che le cose procedano come finora. Magari eliminando anche quella recompra tanto scomoda.