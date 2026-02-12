Jimenez Bournemouth, arriva l’annuncio ufficiale: lascia il Milan a titolo definitivo

Jimenez Bournemouth – Arriva l’annuncio ufficiale del club inglese, lascia i rossoneri a titolo definitivo

Alex Jimenez al Bournemouth a titolo definitivo, sono scattate le condizioni per l’obbligo di riscatto dal Milan. Il terzino/esterno classe 2005 lascia dunque ufficialmente i rossoneri, c’è anche il comunicato del club inglese.

Addio Jimenez, arriva il comunicato ufficiale del Bournemouth

IL COMUNICATO DEL CLUB: L’AFC Bournemouth può confermare che Alex Jiménez ha completato il trasferimento a titolo definitivo al club, avendo raggiunto la soglia di presenze richiesta per attivare la clausola di trasferimento dopo un prestito iniziale.

Il ventenne, che si è unito ai Cherries prima della stagione in corso, ha già giocato in più della metà delle partite ufficiali del club, innescando i termini che gli garantiscono un futuro fino al 2031 sulla costa meridionale.

Arrivato dal Milan e cresciuto nella prestigiosa accademia del Real Madrid, Jiménez ha lasciato il segno durante la sua permanenza al Vitality Stadium, diventando una presenza fissa e ottenendo riconoscimenti settimanali.

Il terzino ha vinto il premio di Giocatore del Mese del club per dicembre, oltre ad essersi aggiudicato il premio di Uomo Partita di Sky Sports nel pareggio per 1-1 con il Brighton proprio il mese scorso.

Con 22 presenze in tutte le competizioni, e il suo primo gol in Premier League contro il Liverpool, Jiménez ha lasciato il segno con la maglia rossonera.