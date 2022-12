Jeda sicuro: «Lo Stato dovrebbe venire incontro al calcio italiano»

Jeda, ex calciatore del Cagliari, è convinto che lo Stato debba aiutare economicamente il calcio italiano: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore del Cagliari, Jeda, ha dichiarato:

«Lo Stato dovrebbe anche venire incontro al calcio. Vuoi far fallire una società e non prendere i soldi o farla andare avanti e prendere i soldi? Conosco la burocrazia, quello è il problema. Bisogna cambiare mentalità. Lo Stato, in un momento di difficoltà, deve cercare di venire incontro. Se poi c’è qualcuno che ne approfitta, questo deve ovviamente pagare le conseguenze».