Jashari, l’ora del riscatto! Messaggio di Allegri, c’è il piano in vista della sfida in Coppa Italia contro la Lazio

Jashari, un periodo difficile tra lunga trattativa e infortunio al perone: contro la Lazio l’obiettivo sono i primi minuti veri

Gli ultimi mesi di Ardon Jashari, il centrocampista svizzero arrivato al Milan nel corso dell’estate dal Club Brugge, sono stati un vero e proprio calvario. La sua preparazione per la stagione è stata fortemente condizionata dalla lunghissima ed estenuante trattativa per il trasferimento a Milano, che gli ha fatto saltare allenamenti in gruppo e amichevoli. Ma il peggio è arrivato dopo: il calciatore elvetico ha collezionato una singola presenza nell’unica sconfitta stagionale del Diavolo, prima di subire un duro infortunio, ovvero la frattura del perone rimediata in allenamento, che lo ha messo fuori gioco per tre mesi.

Nonostante il lungo stop, Jashari ha dimostrato una grande volontà di rientro, tornando in panchina già nella gara contro il Parma. Tuttavia, né al Tardini, né nelle successive sfide contro l’Inter o la Lazio, Ardon ha avuto modo di rivedere il campo. Nel finale della gara contro i nerazzurri è stato persino a un passo dall’entrare, ma poi la sostituzione è stata congelata da Allegri. Gli unici minuti reali sono arrivati durante la sosta per le nazionali, nell’amichevole giocata contro la Virtus Entella.

Jashari, spazio in Coppa Italia contro la Lazio

Ecco perché la partita di domani in Coppa Italia contro la Lazio, valida per gli ottavi di finale, può davvero rappresentare l’opportunità giusta per Jashari per la sua piena reintegrazione nella squadra. Come conferma oggi il Corriere dello Sport, difficilmente lo si vedrà schierato da titolare, ma è molto probabile che ci sia spazio per lui a gara in corso, un’occasione cruciale per accumulare minuti e riprendere il ritmo partita.

