MN24 – Jashari titolare in Lazio Milan? Allegri ha già sciolto le riserve: cosa filtra sullo svizzero

Jashari, il centrocampista svizzero può partire titolare nella gara di domani sera in Coppa Italia tra Lazio e Milan: l’idea di Allegri

La Coppa Italia rappresenta l’occasione ideale per gestire le energie della rosa e recuperare pedine fondamentali in vista del prosieguo della stagione. In vista della gara di giovedì sera allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha in mente un piano preciso: applicare un ragionato turnover rispetto alla formazione scesa in campo nell’ultima gara di campionato, giocata a San Siro proprio contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Se l’ossatura della squadra rimarrà competitiva per cercare il passaggio del turno, ci sarà spazio per chi ha bisogno di mettere minuti nelle gambe.

Jashari titolare in Lazio Milan?

La notizia più dolce per l’ambiente rossonero riguarda il centrocampo. Secondo quanto apprende la redazione di Milannews24, il tecnico livornese sta pensando concretamente all’utilizzo di Ardon Jashari. Per il centrocampista svizzero si tratta di un momento cruciale: il giocatore è finalmente pronto a giocare qualche minuto, segnando così il suo rientro in partite ufficiali dopo un’assenza che è pesata molto sulle rotazioni della mediana. Il classe 2002 vede la fine del tunnel dopo l’infortunio al perone rimediato lo scorso 28 agosto, un incidente di percorso che ha frenato bruscamente il suo inserimento nei meccanismi tattici del Milan.

Dopo tre lunghi mesi di riabilitazione e lavoro differenziato, Jashari ha smaltito i problemi fisici e scalpita per dare il suo contributo. Allegri sa di poter contare su una risorsa in più in mezzo al campo e la sfida contro la Lazio potrebbe essere il teatro giusto per regalargli il primo spezzone di gara post-infortunio, permettendogli di riassaporare il clima partita e iniziare a dare respiro ai titolarissimi.

