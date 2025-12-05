Jashari risponde presente, titolare in Lazio Milan: non solo il super lancio, numeri positivi del centrocampista

Jashari si prende il centrocampo del Milan contro la Lazio, numeri positivi!

Nonostante la sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri ha trovato una nota positiva nell’esordio dal primo minuto di Jashari. Il giovane e promettente centrocampista ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra nel cruciale match degli ottavi, giocato all’Olimpico contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.

Jashari è stato schierato al centro della mediana, prendendo il posto del fuoriclasse croato Luka Modric, in una scelta di turnover che ha permesso al tecnico livornese di dosare le energie dei suoi uomini chiave. La pressione del grande palcoscenico e la delicatezza della partita non hanno minimamente intimorito il giovane, che ha sfoderato una prestazione ricca di spunti interessanti e solidità.

Numeri da Veterano: La Partita di Jashari

L’analisi dei numeri di Jashari al termine della sua prima gara da titolare con la maglia del Diavolo è estremamente incoraggiante e ne sottolinea l’efficacia e la lucidità. Il centrocampista ha dimostrato una precisione nel fraseggio degna di un veterano, completando con successo un impressionante 92% dei passaggi tentati. Una percentuale altissima che testimonia la sua pulizia nel gioco e la capacità di non sprecare palloni in zone nevralgiche del campo.

Anche nella fase di contenimento e di lotta, Jashari si è disimpegnato con profitto: ha vinto 4 duelli su 7 ingaggiati, dimostrando di avere anche il fisico e il timing giusti per imporsi nel corpo a corpo. La sua gestione del pallone è stata quasi impeccabile, con solo 7 palle perse su un totale di 92 giocate, un dato che evidenzia la sua maturità nel manovrare.

La Giocata da Talento: Assist Mancato per Leão

A rubare l’occhio degli osservatori è stata però una giocata di altissima scuola che ha messo in mostra la visione di gioco del giovane. Jashari ha pennellato un lancio millimetrico e teso per l’inserimento sulla fascia di Pervis Estupiñán, il terzino. Estupiñán ha poi servito a sua volta il talentuoso attaccante portoghese Rafael Leão, che però ha sprecato clamorosamente la grande occasione da gol.

Quell’episodio, pur non essendosi tramutato in rete, ha rivelato tutto il potenziale del giovane centrocampista e la sua capacità di accendere l’azione con una singola giocata verticale. Nonostante l’amarezza della sconfitta, il Milan ha trovato in Jashari una risorsa preziosa e una concreta alternativa ai titolari della mediana.