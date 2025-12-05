Jashari promosso con i numeri. Allegri: «Ha fatto una buona partita, ha tenuto bene il campo»

Jashari, lo svizzero promosso a pieni voti nella gara dell’Olimpico: i numeri non mentono. Allegri lo elogia nel post-partita

Dopo tre mesi e mezzo di stop per infortunio, Ardon Jashari ha assunto la «guida del centrocampo rossonero», pur avendo avuto bisogno di qualche minuto per prendere le misure. La prova in Coppa Italia, giudicata favorevolmente dalla giornalista Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport, ha soddisfatto la curiosità di Max Allegri, che ha promosso il giovane: «A me non ha sorpreso. Ha fatto una buona partita, ha tenuto bene il campo». Il centrocampista è rimasto in campo fino a nove minuti dal novantesimo, venendo rilevato da Modric.

Il suo impatto è stato significativo. La migliore occasione della partita, sprecata clamorosamente da Leão, è nata proprio da «un’iniziativa di Ardon», a dimostrazione che «le qualità e i muscoli di Jashari hanno retto alla prova d’urto». La sua è stata una partita piena, sia difensiva che di impostazione, con un totale di 92 palloni giocati.

Jashari, i numeri non mentono

I numeri parlano chiaro: Jashari ha completato 80 passaggi positivi (soli sei negativi). Si è dimostrato il più grintoso tra i compagni per contrasti vinti ed è stato il rossonero che ha ricevuto più falli subiti. Sebbene sia partito timidamente, il giovane si è rivelato per quello che è: un centrocampista di talento che vuole costruirsi un futuro nel Milan.