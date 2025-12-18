Jashari: «Non bisogna comparare la gara di oggi a quella di Serie A. Il Napoli è forte in ogni reparto»

Jashari ha detto la sua in vista di Napoli Milan, match in programma questa sera in Arabia Saudita valido per la semifinale di Supercoppa

Ardon Jashari intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è concentrato anche su Napoli-Milan, sfida in programma questa sera, valevole per la semifinale delle final four della Supercoppa Italiana. Queste le sue parole:

Cosa pensa del Napoli, avversario di stasera? «Non bisogna comparare la gara di Supercoppa con quella d’andata in campionato perché questo sarà un incontro a eliminazione diretta: chi vince va in finale… In Serie A invece, c’è tempo per rimediare a una sconfitta. Sarà tutto diverso e dovremo essere pronti. Il Napoli lo conosciamo bene: è forte e competitivo visto che ha vinto lo scorso campionato. Serviranno fiducia in noi stessi e il massimo impegno».

Un giocatore del Napoli che teme più degli altri? «Difficile dirlo. Il Napoli ha qualità in tutti i reparti, ma noi non dobbiamo pensare a chi è il più pericoloso: bisogna godersi la partita, dare il massimo e andare in finale. È un nostro obiettivo e per riuscirci dobbiamo far bene ciò che il mister ci chiede».