Jashari Milan, promosso nel ruolo di vice Modric. L'analisi contro la Lazio.

L’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Lazio, nonostante l’esito amaro, è servito al Milan come un importante banco di prova per i giocatori che finora hanno trovato meno spazio. Tra questi, la prestazione che ha colpito di più e mandato un messaggio incoraggiante a Massimiliano Allegri è stata quella di Ardon Jashari.

Il giovane centrocampista, rientrato dopo un grave infortunio, ha saputo dimostrare il suo valore, tanto che il Corriere dello Sport di questa mattina non ha avuto dubbi nel titolare: “Buona la prima da vice Modrić”.

Jashari Cresce, Ricci in Difficoltà: Le Scelte di Allegri

La partita dell’Olimpico, se da un lato ha evidenziato le difficoltà di alcuni interpreti – su tutti Samuele Ricci, apparso in palese affanno contro la mediana laziale – dall’altro ha rivelato le potenzialità di Jashari.

Nonostante un avvio non brillantissimo, dovuto probabilmente alla lunga inattività, il centrocampista svizzero è cresciuto minuto dopo minuto, offrendo una prestazione più che positiva e rassicurante. La sua capacità di leggere il gioco, unita al dinamismo e alla visione che lo contraddistinguono, lo rendono il profilo ideale per Allegri, l’esperto tecnico livornese, come alternativa o sostituto di lusso per Luka Modrić (il fuoriclasse croato).

Il fatto che Jashari sia riuscito a incidere positivamente in un match così delicato, subito dopo il rientro, è un segnale fortissimo per il prosieguo della stagione. La sua intelligenza tattica e la sua qualità nel palleggio saranno cruciali per il Diavolo nel difficile campionato di Serie A.

Un Elemento Cruciale per il DS Tare e la Rotazione

Il pieno recupero e l’inserimento stabile di Ardon Jashari nel gruppo è un fattore di grande sollievo per il DS Igli Tare. La presenza di un vice Modrić affidabile e di prospettiva permette al Direttore Sportivo di concentrare le risorse economiche del mercato di gennaio su altri ruoli nevralgici, come il reparto offensivo, dove le lacune realizzative sono più evidenti.

Jashari rappresenta un valore aggiunto per la rotazione e la gestione delle energie, un aspetto fondamentale per una rosa giudicata “corta” nella lotta per lo Scudetto. L’ottima prova contro la Lazio ha quindi un doppio significato: non solo aumenta le opzioni di Allegri in vista della sfida contro il Torino, ma fornisce anche maggiore serenità e flessibilità nella pianificazione del mercato al DS Tare.