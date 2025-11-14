Jashari Milan, le parole dopo il ritorno dal lungo infortunio! Le sensazioni del centrocampista. Segui le ultimissime

Un sorriso di sollievo in casa rossonera. Ardon Jashari, il dinamico centrocampista del Milan, ha fatto il suo atteso ritorno in campo da titolare nell’amichevole disputata oggi contro la Virtus Entella. La partita, sebbene conclusa con una sconfitta per 3-2, è stata un momento chiave nel percorso di recupero del giocatore.

Intervistato da Milan TV al termine del match (fonte: Milan TV), Jashari ha espresso tutta la sua gioia per aver finalmente messo fine a un lungo periodo di stop, segnato sia da problematiche fisiche che dalle intense vicende legate al calciomercato estivo.

La Lunga Attesa e la Sensazione di Ritorno

Il giovane talento svizzero, che rappresenta una risorsa preziosa per il centrocampo del Diavolo, ha descritto il suo recupero come un viaggio complesso e faticoso:

“È stato un percorso lungo per arrivare fin qui soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un’amichevole. È una bella sensazione.”

Le sue parole confermano la pressione e l’incertezza che accompagnano un atleta durante la riabilitazione, ma anche la grande soddisfazione nel rivedere il terreno di gioco.

L’Obiettivo: Correre e Ritrovare la Fiducia

Jashari ha ammesso le difficoltà iniziali nel ritrovare il ritmo, specialmente dopo una lunga assenza e in un contesto non ottimale: “È sempre un po’ difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio.”

Il suo focus, per l’amichevole, era lontano dal risultato. L’obiettivo primario era di natura fisica e mentale: “La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto oggi.”

Il Rinforzo per Allegri e Tare

Il rientro in campo di Ardon Jashari è una notizia estremamente positiva per il Milan che si prepara alla fase cruciale della stagione. La sua presenza aggiunge profondità e qualità al centrocampo del pragmatico allenatore Massimiliano Allegri, che potrà contare su un’opzione in più per il reparto nevralgico.

La crescita e l’utilizzo di talenti come Jashari rientrano perfettamente nella strategia del nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese che punta a valorizzare le risorse interne e i giovani di prospettiva. Avere il centrocampista di nuovo disponibile, in piena forma, sarà cruciale per le ambizioni del Diavolo in vista del Derby della Madonnina e degli impegni futuri.