Jashari a Milan TV: «Un percorso lungo. Bello tornare in campo, è sempre un po' difficile»

Pastore: «Ero al Tardini, la più brutta del sabato. Preferisco le altre, con un'idea»

Capello: «Allegri è diverso, non segue gli altri. La sua intelligenza è questa»

David Milan, Romano fa chiarezza: «Non mi risulta. Il giocatore ha un obiettivo»

Paratici, mancato trasferimento al Milan: «Non so perché. Non sto qui a chiedermelo»

Jashari a Milan TV: «Un percorso lungo. Bello tornare in campo, è sempre un po’ difficile»

55 secondi ago

Jashari, ritornato oggi in campo dopo oltre due mesi, ha parlato del suo percorso di recupero

Ardon Jashari è tornato a giocare a distanza di mesi dopo l’infortunio rimediato in allenamento. Oggi il centrocampista, arrivato nell’ultimo calciomercato estivo, ha giocato per 90 minuti nell’amichevole tra Virtus Entella e Milan. Sta proseguendo nel suo percorso di recupero, in attesa di vederlo in campo anche in campionato.

IL RECUPERO DALL’INFORTUNIO«È stato un percorso lungo per arrivare fino qui dopo il periodo intenso di calciomercato e il brutto infortunio. È bello tornare in campo da titolare in un’amichevole dopo 3 mesi di stop. È sempre un po’ difficile tornare a giocare quando stai fuori a lungo e farlo su campi così lo è ancora di più. Mi mancava giocare. La cosa importante era ritrovare le giuste sensazioni e fare cose buone».

IL RITORNO IN CAMPO «Questo match era fondamentale per me, l’ho apprezzato molto: Allegri e miei compagni mi hanno aiutato durante questo periodo, ho ricevuto tanti messaggi. Anche quando mi allenavo a parte ho sentito tanto calore da parte della squadra. Spero di tornare presto in campo con loro per dare il massimo e offrire e migliori prestazioni possibili. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vedremo cosa riusciremo a raggiungere insieme».

