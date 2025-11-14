Jashari a Milan TV: «Un percorso lungo. Bello tornare in campo, è sempre un po’ difficile»

Jashari, ritornato oggi in campo dopo oltre due mesi, ha parlato del suo percorso di recupero

Ardon Jashari è tornato a giocare a distanza di mesi dopo l’infortunio rimediato in allenamento. Oggi il centrocampista, arrivato nell’ultimo calciomercato estivo, ha giocato per 90 minuti nell’amichevole tra Virtus Entella e Milan. Sta proseguendo nel suo percorso di recupero, in attesa di vederlo in campo anche in campionato.

IL RECUPERO DALL’INFORTUNIO – «È stato un percorso lungo per arrivare fino qui dopo il periodo intenso di calciomercato e il brutto infortunio. È bello tornare in campo da titolare in un’amichevole dopo 3 mesi di stop. È sempre un po’ difficile tornare a giocare quando stai fuori a lungo e farlo su campi così lo è ancora di più. Mi mancava giocare. La cosa importante era ritrovare le giuste sensazioni e fare cose buone».

IL RITORNO IN CAMPO – «Questo match era fondamentale per me, l’ho apprezzato molto: Allegri e miei compagni mi hanno aiutato durante questo periodo, ho ricevuto tanti messaggi. Anche quando mi allenavo a parte ho sentito tanto calore da parte della squadra. Spero di tornare presto in campo con loro per dare il massimo e offrire e migliori prestazioni possibili. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vedremo cosa riusciremo a raggiungere insieme».