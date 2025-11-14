News
Milan Virtus Entella 2-3 LIVE: termina qui, sconfitta per i rossoneri. Minuti importanti per Jashari
Milan Virtus Entella: sintesi, cronaca, risultato dell’amichevole in programma alle 11:30 a Solbiate Arno
Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta la Virtus Entella nell’amichevole di Solbiate Arno. Gara in programma alle 11.30
Milan-Virtus Entella 2-3: sintesi
90′ – Termina qui, sconfitta per i rossoneri. Minuti importanti per Jashari
75‘ Fumagalli prova la conclusione da fuori: Torriani attento.
67′ Gol dell’Entella, Boccadamo. Gol in velocità del numero 77 dopo un errore di Jashari in disimpegno
58′ GOL DEL MILAN! Borsani! Pulisic avanza sulla sinistra, lancia Chaka Traoré che dal fondo mette in mezzo per Borsani che insacca a porta vuota
53‘ Jashari prova la conclusione da buona posizione in area: palla di poco alta
45′ – Si riparte a Solbiate Arno
47′ – Termina il primo tempo, gara per ora in parità
34′ Gol dell’Entella, Ankeye, Fofana molto leggero nella circostanza
28‘ Entella pericolosa sul lato di Estupinan, cross con Ankeye che stoppa e lascia partire un destro: Terracciano smanaccia..
18‘ Tiro da fuori dell’Entella, bell’intervento in tuffo di Terracciano.
9′ GOL DEL MILAN! PULISIC! Recupero palla alto di Loftus-Cheek, palla a Magrassi che verticalizza bene per Pulisic. L’americano freddo ad infilare Del Frate
5′ – Buon inizio di Jashari: imbucata dello svizzero per Fofana che spreca tutto
3′ – Ci prova Ankeye dalla distanza con un destro preciso, la palla termina fuori.
Si parte a Solbiate Arno
Milan Virtus Entella 2-3: risultato e tabellino
9′ Pulisic, 34′ Ankeye, 58′ Borsani, 68′ Boccadamo, 88′ De Benedetti
MILAN (4-3-3): Terracciano; Cappelletti, Minotti, Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Borsani, Magrassi, Pulisic. A disp.: Torriani, Eletu, Vechiu, Colombo, Geroli, Branca, Nolli, Traore, Karaca, Ibrahimovic, Asanji. All. Massimiliano Allegri.
VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Nichetti, Lipani, Karic, Nermin, Guiu, Russo, Moretti, Ankeye, Boccadomo, Bottaro, Portanova. A disp.: Rinaldini, Siaulys, Palomba, Tiritello, Bariti, Marconi, Debenedetti, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Dolce, Traniello, Benali. All. Andrea Chiappella.