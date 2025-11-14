Connect with us

Milan Virtus Entella 2-3 LIVE: termina qui, sconfitta per i rossoneri. Minuti importanti per Jashari

Calciomercato Milan, intrigo Modric: futuro ancora in rossonero? Da cosa dipenderà la scelta del centrocampista croato. La famiglia...

Mercato Milan, Lewandowski esclude l'addio al Barcellona? Ecco come stanno le cose

Milan Virtus Entella, ecco la lista degli assenti: Rabiot, Gimenez ma non solo

Mercato Milan, Maignan ai saluti? Per il sostituto c'è già un nome: ecco quale

Milan Virtus Entella: sintesi, cronaca, risultato dell’amichevole in programma alle 11:30 a Solbiate Arno

Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta la Virtus Entella nell’amichevole di Solbiate Arno. Gara in programma alle 11.30

AGGIORNA LIVE

Milan-Virtus Entella 2-3: sintesi

90′ – Termina qui, sconfitta per i rossoneri. Minuti importanti per Jashari

75‘ Fumagalli prova la conclusione da fuori: Torriani attento.

67′ Gol dell’Entella, Boccadamo. Gol in velocità del numero 77 dopo un errore di Jashari in disimpegno

58′ GOL DEL MILAN! Borsani! Pulisic avanza sulla sinistra, lancia Chaka Traoré che dal fondo mette in mezzo per Borsani che insacca a porta vuota

53‘ Jashari prova la conclusione da buona posizione in area: palla di poco alta

45′ – Si riparte a Solbiate Arno

47′ – Termina il primo tempo, gara per ora in parità

34′ Gol dell’Entella, Ankeye, Fofana molto leggero nella circostanza

28‘ Entella pericolosa sul lato di Estupinan, cross con Ankeye che stoppa e lascia partire un destro: Terracciano smanaccia..

18‘ Tiro da fuori dell’Entella, bell’intervento in tuffo di Terracciano.

9′ GOL DEL MILAN! PULISIC! Recupero palla alto di Loftus-Cheek, palla a Magrassi che verticalizza bene per Pulisic. L’americano freddo ad infilare Del Frate

5′ – Buon inizio di Jashari: imbucata dello svizzero per Fofana che spreca tutto

3′ – Ci prova Ankeye dalla distanza con un destro preciso, la palla termina fuori.

Si parte a Solbiate Arno

Milan Virtus Entella 2-3: risultato e tabellino

9′ Pulisic, 34′ Ankeye, 58′ Borsani, 68′ Boccadamo, 88′ De Benedetti

MILAN (4-3-3): Terracciano; Cappelletti, Minotti, Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Borsani, Magrassi, Pulisic. A disp.: Torriani, Eletu, Vechiu, Colombo, Geroli, Branca, Nolli, Traore, Karaca, Ibrahimovic, Asanji. All. Massimiliano Allegri.

VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Nichetti, Lipani, Karic, Nermin, Guiu, Russo, Moretti, Ankeye, Boccadomo, Bottaro, Portanova. A disp.: Rinaldini, Siaulys, Palomba, Tiritello, Bariti, Marconi, Debenedetti, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Dolce, Traniello, Benali. All. Andrea Chiappella.

