Jashari Milan, dopo quasi tre mesi il centrocampista è pronto! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Una grande notizia illumina Milanello in vista della ripresa del campionato. Come riportato da Tuttosport in edicola questa mattina, il centrocampista svizzero Ardon Jashari è tornato in campo dopo un lungo stop dovuto a un grave infortunio. Il giovane regista, arrivato in estate dall’ex Club Brugge, ha giocato la sua prima amichevole contro la Virtus Entella, segnando un momento cruciale per la sua stagione.

Jashari, un metronomo di centrocampo per il quale il Diavolo ha condotto una lunga trattativa estiva, si era rotto il perone a fine agosto in uno scontro di allenamento con Santiago Giménez, bloccando di fatto il suo avvio in maglia rossonera. Dopo quasi tre mesi di fisioterapia e recupero, il talentoso svizzero ha potuto finalmente riassaporare l’emozione di giocare a calcio, una spinta morale fondamentale per lui e per l’intera squadra.

🎙️ La Gioia di Jashari: “Bello Tornare Dopo l’Infortunio”

Nonostante la condizione fisica non sia ancora al 100% – un fattore naturale dopo una sosta così prolungata – la felicità del giocatore è palpabile. Intervistato da Milan TV dopo il test, Jashari ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“È stato un percorso lungo per arrivare fin qui, soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un’amichevole. È una bella sensazione,” ha commentato il centrocampista.

Ha poi aggiunto, con grande maturità: “È sempre un po’ difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto oggi.”

👔 Allegri e Tare Ottimisti: Una Nuova Opzione Tattica

Il ritorno di Ardon Jashari è un tassello prezioso per il tecnico Massimiliano Allegri, il mister pragmatico che necessita di opzioni a centrocampo per implementare al meglio il suo scacchiere. La sua presenza offre un’alternativa di qualità e geometria a un reparto fondamentale.

Anche il direttore sportivo, Igli Tare, l’artefice del mercato rossonero, può tirare un sospiro di sollievo. L’investimento sullo svizzero sta finalmente per dare i suoi frutti, aumentando la profondità e la competitività della rosa del Milan in vista degli impegni ravvicinati.