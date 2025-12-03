Jashari Milan, occasione per lo svizzero in Coppa Italia! Sostituirà Modric. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’attesa per l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan si arricchisce di un potenziale colpo di scena a centrocampo per i rossoneri. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di SkySport24, il giovane Ardon Jasharipotrebbe trovare spazio dal primo minuto nella delicata sfida dell’Olimpico, una mossa che testimonia la fiducia del tecnico nella linea verde del club.

Jashari al Posto di Modric: Un Turno di Riposo Obbligato

La scelta di schierare Jashari, il centrocampista svizzero di grandi prospettive, è direttamente collegata alla necessità di far rifiatare Luka Modric, il fuoriclasse croato e cervello del centrocampo. Dopo aver giocato la quasi totalità delle partite stagionali, il Pallone d’Oro avrà un meritato turno di riposo per recuperare energie in vista dei prossimi impegni di campionato.

In questo contesto, Massimiliano Allegri, il tattico livornese tornato alla guida del Diavolo e sostenuto dal nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, ha individuato in Jashari l’elemento ideale per non abbassare il livello tecnico e fisico della mediana. Il giovane centrocampista potrebbe così avere la sua prima grande opportunità per mettersi in mostra in una gara cruciale.

L’Allenamento Decisivo e le Grandi Chance

L’indiscrezione suggerisce che ci siano buone chances che l’impiego di Ardon Jashari come titolare si concretizzi. La decisione finale è legata all’esito dell’allenamento odierno a Milanello, dove Allegri valuterà le condizioni ottimali e la tenuta tattica del giocatore.

Se Jashari scendesse in campo dal 1′ contro i biancocelesti, si tratterebbe di un segnale forte sulla sua crescita e sul suo recupero (ricordiamo che il giocatore ha saltato diversi mesi per infortunio), oltre a rappresentare una mossa strategica per dare un contributo di qualità e freschezza in un settore nevralgico del campo. La Coppa Italia diventa così un banco di prova fondamentale per il futuro del centrocampista nel club meneghino.

La scelta di puntare su un giovane in un match ad eliminazione diretta rafforza l’idea che l’Allegri 2.0 abbia un occhio di riguardo per la valorizzazione dei talenti in rosa, in linea con le strategie di mercato del nuovo corso targato Tare.

