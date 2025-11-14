Jashari in campo per novanta minuti nell’amichevole contro l’Entella, cosa filtra verso il derby!

Arrivano notizie confortanti dall’infermeria del Milan a pochi giorni dal cruciale Derby della Madonnina contro l’Inter. Ardon Jashari, il promettente centrocampista, ha compiuto un passo significativo verso il pieno recupero fisico, un segnale certamente positivo per lo staff tecnico e per l’allenatore Massimiliano Allegri.

Test Riuscito: Novantuno Minuti per il Ritorno

Jashari è sceso in campo ieri nell’amichevole disputata dai rossoneri contro la Virtus Entella, formazione che milita in Serie C. Il giovane centrocampista è rimasto sul terreno di gioco per ben 91 minuti, un minutaggio che certifica il completo superamento dei problemi fisici che lo avevano tenuto ai margini nelle scorse settimane. Questo test prolungato è stato fondamentale per riacquistare il ritmo partita e per valutare la tenuta atletica in vista degli impegni ufficiali.

Il rientro in campo con una prestazione così duratura, sebbene in un contesto non competitivo, è sicuramente la notizia migliore per Allegri, che necessita di tutte le risorse disponibili per affrontare il calendario fitto.

Derby: Pronto per la Panchina, Non per la Titolarià

Nonostante la buona notizia del minutaggio, la presenza di Jashari da titolare nel Derby contro l’Inter, in programma domenica 23 novembre, appare altamente improbabile. Lo staff tecnico del Diavolo intende procedere con cautela per evitare ricadute, gestendo il rientro in modo graduale.

Il centrocampista non sarà probabilmente pronto per sostenere l’intensità e la pressione di una stracittadina dal primo minuto. Tuttavia, il suo recupero consente ad Allegri di includerlo nella lista dei convocati: Jashari andrà in panchina e potrà rappresentare un’opzione preziosa a gara in corso. Al massimo, ci si attende che il giocatore possa subentrare per una piccola manciata di minuti nella ripresa, giusto il tempo per riassaggiare il campo in un match ad alta tensione e fornire un cambio tattico in caso di necessità.

Il rientro in gruppo di Jashari, seppur parziale, è un segnale di speranza e un’iniezione di fiducia per l’ambiente rossonero, che punta a superare l’ostacolo nerazzurro per dare un’ulteriore spinta alla stagione.