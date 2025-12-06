Jashari Milan, la Coppa Italia regala una nuova certezza: Allegri ha trovato l’alternativa che mancava?

Jashari, Il rientro che cambia le gerarchie: superato l’esame vice-Modric, il confronto con il compagno è netto

Quella andata in scena giovedì sera non è stata solamente una sfida da “dentro o fuori” valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma ha rappresentato un vero e proprio casting in diretta per le seconde linee. Massimiliano Allegri cercava risposte da chi, per scelta tecnica o sfortuna, aveva calcato meno il terreno di gioco in questa prima parte di stagione. E la risposta più squillante è arrivata proprio dal reparto nevralgico, dove Ardon Jashari ha lanciato segnali che non possono essere ignorati in vista del prosieguo della stagione.

Jashari Milan, grande risposta contro la Lazio

Rientrato dopo un grave infortunio che ne ha frenato l’inserimento, il centrocampista svizzero ha colto l’occasione al volo. Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, la sua è stata una prova di carattere e intelligenza tattica, tanto da meritarsi il titolo: «Buona la prima da vice Modric». Non è stato un dominio immediato, anzi: dopo un avvio non brillantissimo, quasi fisiologico per chi deve ritrovare il ritmo partita, Jashari è cresciuto minuto dopo minuto, prendendo in mano le chiavi del centrocampo con autorità e pulizia tecnica.

La sua prestazione assume un valore ancora più alto se messa a confronto con le recenti uscite dei compagni di reparto. Il quotidiano romano, infatti, evidenzia il netto contrasto con la prova di Samuele Ricci, apparso in palese difficoltà nella sfida contro la Lazio. Mentre l’ex Torino ha faticato a imporsi contro i biancocelesti, Jashari ha dimostrato di poter interpretare il ruolo di regista alternativo con efficacia, offrendo ad Allegri una soluzione tattica credibile che va oltre la semplice emergenza. Ora il tecnico sa di avere un’arma in più: un giocatore recuperato non solo fisicamente, ma anche mentalmente, pronto a insidiare le gerarchie consolidate.