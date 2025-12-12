Jashari la mossa a sorpresa di Allegri in Milan Sassuolo? Spiffero pesante da Milanello. Cosa filtra sullo svizzero

 Jashari la mossa a sorpresa di Allegri in Milan Sassuolo?
Jashari viaggia verso la titolarità in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo: lo svizzero prenderà il posto di Modric

In vista della prossima partita di campionato che vedrà il Milan affrontare il Sassuolo, Massimiliano Allegri sta preparando un significativo turnover, soprattutto a centrocampo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta.it, la gestione delle energie e l’età dei campioni impongono una rotazione mirata. La novità più probabile riguarda il regista croato: «Jashari dovrebbe prendere il posto di Modric».

Luka Modric, che ha giocato tantissimo in questa prima parte di stagione, è destinato a un turno di riposo per essere preservato in vista degli impegni più ravvicinati e cruciali, in particolare la Supercoppa Italiana. Per il giovane Ardon Jashari, reduce da una buona prestazione in Coppa Italia, si profila così l’occasione di un esordio da titolare in campionato, offrendo freschezza e un’alternativa tattica davanti alla difesa.

