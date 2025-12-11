Allegri prepara la rivoluzione anti Sassuolo: Modric a riposo, chance da titolare per Jashari?

Allegri medita di tenere a riposo Luka Modric nella sfida di domenica a pranzo contro il Sassuolo: chance per Jashari dal primo minuto?

Prosegue intensamente la preparazione del Milan in vista dell’anticipo di pranzo di domenica a San Siro contro il Sassuolo, una sfida che vedrà Massimiliano Allegri costretto a ridisegnare completamente l’undici titolare. Le assenze sono pesanti: Fofana e Leão sono sicuri assenti, mentre Gimenez ha poche chances di essere della partita. Lo svizzero Athekame tornerà ad allenarsi in gruppo da domani.

Nel centrocampo che scenderà in campo contro i neroverdi, Rabiot sarà presente con il morale alto dopo il suo primo gol rossonero contro il Torino, ma il focus è sulla gestione dei campioni e sulle nuove opportunità.

Modric a riposo: la carta d’identità non mente

Le ultime uscite hanno mostrato un Luka Modric decisamente meno brillante del solito: qualche verticalizzazione di troppo sbagliata e una lucidità in fase di regia e distribuzione del gioco non sempre al top. Sebbene il campione croato mostri uno «spirito da ragazzino» che lo spinge a recuperare ogni pallone, il peso degli anni si fa sentire.

Secondo Calciomercato.com, «nulla di preoccupante», ma l’ex stella del Real Madrid non può mentire alla sua carta d’identità che segna 40 anni. Avendo giocato titolare per 14 partite consecutive in campionato, è arrivato il momento di concedergli fiato. Allegri «sta meditando di lasciare a riposo il nazionale croato» contro il Sassuolo.

Allegri lancia Jashari col Sassuolo

L’uscita di Modric apre le porte a una chance importantissima per Ardon Jashari. Il giovane ex Bruges, che ha superato bene il suo «esame generale» contro la Lazio in Coppa Italia, può ora festeggiare il suo possibile esordio da titolare in campionato.

Allegri sta provando il centrocampista davanti alla difesa per la sfida di domenica. Le sensazioni sono positive, e Jashari ha «buone chance di giocare dal 1’» nell’anticipo di mezzogiorno, offrendo al tecnico un’alternativa fresca e di prospettiva nel cuore del gioco. Per l’altro ruolo di mezzala, resta aperto il ballottaggio tra Loftus-Cheek e Ricci.