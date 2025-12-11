MN24 – Infortunio Athekame, ottime notizie da Milanello: l’esterno in panchina con il Sassuolo? Ultime

Infortunio Athekame, buonissime notizie da Milanello: l’esterno svizzero ha accorciato i tempi e domani dovrebbe tornare in gruppo

Il Milan prosegue la sua marcia di preparazione a Milanello, ma l’attenzione dello staff tecnico è ancora focalizzata sulla gestione degli infortunati. Secondo quanto appreso da Milannews24, la giornata odierna ha visto i giocatori indisponibili proseguire nei loro rispettivi programmi personalizzati e di cure.

Tra i nomi di spicco che hanno lavorato a parte figurano:

Rafael Leão: L’attaccante portoghese, alle prese con il risentimento muscolare all’adduttore.

L’attaccante portoghese, alle prese con il risentimento muscolare all’adduttore. Youssouf Fofana: Il centrocampista francese, la cui presenza in campionato è in dubbio, ma è atteso in Supercoppa.

Il centrocampista francese, la cui presenza in campionato è in dubbio, ma è atteso in Supercoppa. Santiago Gimenez: Il messicano, che sta ultimando il recupero dal «misterioso» problema alla caviglia.

A completare il quartetto c’è Cheveyo Balentien, che continua il suo percorso individuale per rientrare a disposizione di Massimiliano Allegri.

Infortunio Athekame: domani il rientro in gruppo

Nonostante le assenze pesanti, arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria, in particolare su Zachary Athekame. L’esterno svizzero era fuori nelle ultime settimane a causa di un problema muscolare rimediato durante la sosta per le nazionali di novembre.

Secondo quanto riportato da Milannews24, il terzino dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nella giornata di domani. Il rientro di Athekame rappresenta un’opzione in più per la fascia in vista dei prossimi impegni ravvicinati del Milan. La dirigenza e Allegri sperano ora di vedere il resto dei big, in particolare Fofana e Leão, riaggregarsi al gruppo per poter affrontare al meglio le delicate sfide di campionato e la Supercoppa Italiana di Riad.