James, il Milan può farcela: le condizioni sono ottimali ed il giocatore è da tempo nel mirino rossonero, complice il passato al Real. Secondo Tuttosport di questa mattina, tra i trequartisti seguiti dal Milan ci sarebbe anche James Rodriguez.

POSIZIONE SCOMODA- Il colombiano ex Real ed attualmente in forza all’Everton potrebbe arrivare ad un costo vantaggioso, grazie anche Jorge Mendes, il procuratore che con il club rossonero ha da sempre ottimi rapporti. Un altro motivo non di secondaria importanza potrebbe essere la considerazione del tecnico Benitez nei suoi confronti.