Jacobelli: «In campionato il Milan ha pagato il percorso in Champions»

Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha parlato del percorso del Milan in campionato: le fatiche di Champions hanno inciso

Intervenuto a TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato così del Milan:

«In questo momento il Napoli ha fatto il vuoto ed è padrone del proprio destino. Mai come in questo caso il rivale principale del Napoli è il Napoli stesso. Il Milan dall’altra parte ha dovuto spendere molto per qualificarsi agli ottavi della Champions, tagliando il primo grande traguardo stagionale. In questo momento mancano alternative valide in attacco, i rossoneri sono ancora in attesa del miglior Origi e non escludo un rinforzo in attacco nel mercato di gennaio. Il problema in classifica però non è tanto legato al rendimento del Milan, quanto all’irreale inizio di stagione del Napoli. Il record di punti della Juventus di Conte non è un’utopia in questo momento».