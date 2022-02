Jacobelli: «Milan e Inter? Derby spartiacque per entrambe»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Xavier Jacobelli intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Milan e Inter in vista del derby di Coppa Italia

«L’importanza di Ibrahimovic si evidenzia quando lui non c’è, il derby è uno spartiacque per entrambre, in particolare per il Milan che affronterà anche il Napoli, galvanizzato dalla vittoria contro la Lazio»