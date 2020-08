Jack vicino al Benevento, Biglia verso l’ufficialità al Torino

Jack Bonaventura e Lucas Biglia non hanno rinnovato il proprio contratto in scadenza con il Milan. Ecco dove andranno

Jack Bonaventura e Lucas Biglia non hanno rinnovato il proprio contratto in scadenza con il Milan. La società ha in mente altre soluzioni e i due giocatori si sono svincolati. Ora possono trattare con altri club senza un prezzo di cartellino. Jack è molto vicino al Benevento: un fattore determinante nella scelta potrebbe essere Filippo Inzaghi, allenatore dei giallorossi. Per Biglia invece manca poco all’ufficialità con il Torino. Marco Giampaolo ha praticamente convinto l’argentino a diventare il regista titolare in maglia granata.