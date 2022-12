J-Ax: «Non è vero, non sono tifosissimo del Milan». Il cantante precisa dopo un articolo della Gazzetta dello Sport sulla sua fede calcistica

Scrive «Tifosissimo del Milan» La Gazzetta dello Sport su J-Ax, prossimo protagonista del Festival di Sanremo con gli Articolo 31. Il cantante, però, precisa che non è proprio così.

Nelle sue Instagram Stories, infatti, dice di non essere tifoso: «Con tutto il rispetto, io non tifosissimo del Milan e di nessuna squadra. Io di calcio non capisco nulla»